Morte Berlusconi | Emiliano | “Finirà sui libri di storia a scuola Supererà perfino Giolitti”

... questa la decisione che filtra dai vertici di Forza Italia dopo la scomparsa di Silvio.accelera i tempi e decide di lanciare immediatamente un segnale di sopravvivenza dopo ladel ...Il rettore dell'Università per stranieri di Siena , rischierebbe il carcere per non aver abbassato la bandiera a mezz'asta durante il lutto nazionale per ladi SilvioForza Italia serra i tempi e decide di lanciare subito un segnale di sopravvivenza alladel suo leader . Domattina, in una conferenza stampa che plasticamente vuole dimostrare l'unità del partito, il coordinatore Antonio Tajani e i due capigruppo Paolo Barelli e Licia Ronzulli - ...

Il lutto nazionale per Berlusconi è un'eccezione Pagella Politica

Stavolta meno personale e più collettivo. La morte di Silvio Berlusconi l'ha colpita, come a tutti i dipendenti Mediaset che più volte in questi giorni hanno sottolineato la parola «famiglia».In Forza Italia prende quota la nomina di Antonio Tajani come presidente pro-tempore, dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi. Come spiegano fonti qualificate di FI, la scelta del vicepremier «non è ...