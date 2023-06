Morte Berlusconi | Bosco | “Uomo straordinario | oggi in Fi troppi opportunisti”

(Di giovedì 15 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ladiè una perdita per l’intero Paese. Da Ceppaloni giungano le condoglianze alla famiglia del Presidente che ha rappresentato per noi il ‘sogno italiano’”. Così Antonio, primo e storico segretario di Forza Italia a Ceppaloni ai tempi della fondazione degli azzurri. “Lo abbiamo seguito anche a Milano, abbiamo partecipato al congresso nazionale e a tante manifestazioni, Forza Italia allora era il partito della speranza, di quanti volevano che cambiassero le cose. Per noi è stato un, ha innovato la politica e la comunicazione, ha contribuito alla fondazione del centrodestra e ha dettato i tempi del bipolarismo italiano”, continua ancorache poi parla dell’attualità: “invece è cambiato ...

Ci voleva Francesco Rutelli per sbugiardare Roberto Saviano e tutta la banda degli anti - berlusconiani in servizio attivo anche ni giorni dellae dei funerali di Silvio. 'Ricordo che venne in Campidoglio per gli 80 anni di Alberto Sordi, che nominai sindaco per un giorno. Non solo fu affabile e gentile: notai che...Lo ha detto Carlo Calenda a Tagadà, su La7, parlando delle polemiche dopo ladi... riguardo alladi Silvioa cui vogliamo replicare dicendo innanzitutto che le immagini del palazzo della Regione Liguria esprimono cordoglio per laSilvio, ...

Funerali Berlusconi, il contestatore aggredito dalla folla: portato via dalla polizia La7

Chi siederà al posto di Silvio Berlusconi Non parliamo dell'eredità del leader di Forza Italia, o almeno non di quella finanziaria. Al momento della sua morte, l'ex presidente del Consiglio era un ...ll feretro di Silvio Berlusconi, arrivato in piazza del Duomo a Milano al termine del corteo funebre lungo 33 km, ha ricevuto l’applauso commosso della piazza prima di essere portato dentro alla catte ...