Morta Glenda Jackson | attrice due volte premio Oscar | aveva 87 anni

(Di giovedì 15 giugno 2023) (Adnkronos) – L’dueed ex deputata laburistaall’età di 87“dopo una breve malattia” nella sua casa di Blackheath, nel sud-est di Londra. Lo ha riferito il suo agente. L'articolo proviene da Italia Sera.

... la polemica di Elena Sofia Ricci con le tv: 'Perché non mettete un film suo' Treat Williams, morto in un incidente in moto l'attore della serie tv 'Everwood': aveva 71 anniJacksona ...LONDRA. L'attrice inglese " due volte vincitrice dell'Oscar "Jackson, che è stata anche deputata, "èserenamente" oggi all'età di 87 anni. È stato reso noto dal suo agente. "Jackson, attrice e politica due volte vincitrice dell'Oscar, è ...Jackson ha vinto anche due Premi Emmy, due Premi Bafta e un Golden Globe.

Morta Glenda Jackson, l'attrice premio Oscar che lasciò il cinema per i laburisti inglesi la Repubblica

ROMA L'attrice inglese due volte vincitrice dell'Oscar Glenda Jackson, che è stata anche deputata, "è morta serenamente" oggi all'età di 87 anni. È stato reso noto dal suo agente… Leggi ...È morta l’attrice Glenda May Jackson, attrice e politica britannica e due volte vincitrice del premio Oscar come miglior attrice ...