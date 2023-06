Morta a 87 anni Glenda Jackson | due Oscar

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 15 giugno 2023) Due volte vincitrice di unse ne è andata a 87. Fu icona della sinistra britca da parlamentare dal 1992 al 2015; ma prima ancora come interprete di film irregolari e scomodi di Joseph Losey, Peter Brook, Ken Russell (in Domenica Maledetta Domenica di John Schlesinger contendeva a un giovane amante il bisessuale Peter Finch): il Gotha del cinema britco, ma anche americano con Robert Altman; anche tanta tv, e naturalmente qualche ruolo da regina Elisabetta. Abbandonò cinema e tv per la carriera politica; ma in tarda età tornò al teatro.