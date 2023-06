Montenegro-Ungheria | probabili formazioni e quote

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 15 giugno 2023) Sabato 17 giugno 2023, alle ore 20.45, si giocherà, match valido per la terza giornata del gruppo G di qualificazione ad Euro 2024. Le due nazionali hanno conquistato tre punti, ma i magiari hanno giocato soltanto una partita contro la Bulgaria, stesso avversario battuto dai balcanici all’esordio.: LE(3-5-2): M. Mijatovic, Vujacic, Savic, Tomasevic, Vesovic, Savicevic, Scekic, Haksabanovic, Marusic, Jovetic, Krsotvic. All.(3-4-3): Dibusz, Lang, Orban, Szlai, Bolla, Nagy, Vecsel, Kerkez, Szoboslai, Sallai, Adam. All. Rossi: Regna l’equilibrio in questo incontro, ma prevale il segno 2 a 2,10 contro il pareggio a 3,25 e la vittoria ...