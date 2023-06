Montalto di Castro | continuano i lavori per l’escavazione della foce del fiume Fiora

(Di giovedì 15 giugno 2023)di– Nel perseguimento del costante miglioramento delle strutture turistiche esicurezza delle zone costiere, il Comune didiha avviato un importante intervento di escavazionedel. In collaborazione con la Regione Lazio, questa azione mira a favorire lo svilupponautica da diporto agevolando le attività del settore ittico anche nella stagione estiva. «”L’intervento ha inoltre una ulteriore funzione – spiega l’amministrazione comunale -, ovvero con l’eliminazione delle barriere che ostruiscono l’uscita in mare delle acque pluvie si garantirà la sicurezza al centro abitatomarina didi ...

Montalto di Castro, proseguono i lavori per l'escavazione della foce del fiume Fiora Civonline

Un intervento promosso dal Comune in collaborazione con la Regione Lazio per garantire un'estate senza ostacoli e in tutta sicurezza ...