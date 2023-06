Montaione | minaccia la madre con un coltello per farsi dare soldi Arrestato con l’accusa di rapina

(Di giovedì 15 giugno 2023) Hato lacon unper costringerla a dargli dei. Poi l'ha trattenuta per evitare che chiedesse aiuto. La donna è riuscita comunque a svincolarsi e l'uomo, un 29enne di(Firenze) è statodai carabinieri

