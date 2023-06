Montagna | Cai | ' prevenire incidenti con la responsabilità | torna ' Sicuri sul sentiero' '

(Di giovedì 15 giugno 2023) Milano, 15 giu. (Adnkronos) - Promuovere, nei confronti di tutti i frequentatori delladurante la bella stagione, il giusto mix tra passione e prudenza, sottolineando che la sicurezza assoluta non esiste, ma l'incolumita? deve essere ricercata attraverso la responsabilita? personale. Questi gli obiettivi della giornata nazionale 'sul', che il Club alpino italiano (Cai) e il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) dedicano ogni anno alla prevenzione deglipiù frequenti durante la stagione estiva. L'edizione 2023 è in programma domenica 18 giugno e prevede decine di appuntamenti in 13 regioni. All'inizio dei sentieri, nei pressi delle vie ferrate e nelle falesie, saranno allestiti punti informativi dove gli interessati, oltre a poter assistere a dimostrazioni di soccorso ...

Il sentiero dei Camaldolesi in Umbria andrebbe a far parte ad una folta offerta regionale tracciata dal: stiamo parlando attualmente da 440 sentieri di, della fascia sub - appenninica e ...... presidente delBelluno, che insieme a Oltre le Vette ha promosso la serata. "Riccardo non ...di Riccardo Bee raccontata da Emanuele Confortin è la storia di un uomo che dedicò tutto alla, ...... rassegna cinematografica organizzata dalMondovì con il patrocinio della Città di Mondovì, il ... Ospite della serata l'atleta monregalese Francesca Zucco , skialper che oggi frequenta laa ...

Prevenzione degli incidenti in montagna, torna 'Sicuri sul Sentiero' Lo Scarpone

Milano, 15 giu. (Adnkronos) – Promuovere, nei confronti di tutti i frequentatori della montagna durante la bella stagione, il giusto mix tra passione e prudenza, sottolineando che la sicurezza assolut ...Nata 5 anni fa da un’idea delle donne del CAI Abruzzo, guidate dalla Presidente della commissione ... all’opera silenziosa ma importantissima delle donne che frequentano la montagna, ha riscosso in ...