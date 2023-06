Monopattini pericolosi? Cosa dice il report di Micro - Mobility for Europe

(Di giovedì 15 giugno 2023) L'utilizzo deinelle grandi città continua ad essere un forte motivo di discussione, particolarmente a fronte delle possibili nuove leggi che potrebbero entrare in vigore in Italia nei ...

... ma che anche solo per la proposta in sé spingono a una riflessione riguardo alla reale pericolosità deistessi, soprattutto alla luce del boom di vendite registrato negli ultimi anni. ...... quindi è vietato circolare, sotto i portici, alla guida di biciclette,, pattini a ... inferiori ai 250 grammi, quindi meno fastidiosi e. Vi chiederete come faranno i controllori ...... come davanti a scuole, ospedali o tratti. Nel nuovo codice della strada si prevedono ...alcune infrazioni come le soste selvagge che regolamentare la circolazione di biciclette e

Monopattini pericolosi Cosa dice il report di Micro-Mobility for ... QN Motori

I dati dimostrano che a fronte di un balzo in avanti nelle vendite sono comunque calati gli infortuni per chi utilizza i monopattini ...Svolgo spesso attività di volontariato nella città di Modena e girando per le strade, con una certa frequenza mi capita di vedere automobili, monopattini e biciclette che adottano comportamenti perico ...