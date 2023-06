Monferrato On Stage | sabato a Casalborgone Amalia Gré in concerto

(Di giovedì 15 giugno 2023) Prosegue l’8ª edizione delON, la rassegna itinerante che unisce enogastronomia e musica per valorizzare e far conoscere sempre più il territorio del, situato tra le provincie di Torino, Asti e Alessandria. IlOnarriva17 giugno in Piazza Statuto a(TO). L’evento vedràsul palco la cantautrice, designer e pittriceGRÈ (inizioore 22.00 – ingresso gratuito). Accompagnata da Marco De Filippis (basso), Annalia Duranti (batteria) e Andrea Frittelli (chitarra), l’artista eseguirà dal vivo alcuni brani tratti dal suo repertorio, come “Io cammino di notte da sola”, “Sogno” e “Amami per sempre”, e le cover delle canzoni che hanno formato il suo percorso ...

