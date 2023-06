Mondiali Basket in carrozzina 2023 | Italia ai quarti di finale | Thailandia battuta 64-36

Leggi su sportface

(Di giovedì 15 giugno 2023) La Nazionalena di pallacanestro insi qualifica per ididel Campionato del Mondo in corso a Dubai. Gli azzurri si sono imposti 64-36 sullae tornano così tra le otto migliori squadre al mondo dopo 9 anni (nel 2014 l’chiuse quinta, eliminata dalla Spagna). La prossima avversaria sarà una tra i campioni in carica della Gran Bretagna e la Corea del Sud (pronti a sfidarsi in serata). “Abbiamo raggiunto il risultato minimo che ci eravamo posti alla vigilia”, dice il capitano Filippo Carossino, autore di 8 punti e 9 assist; “Nel 2018 ici erano sfuggiti e ci tenevamo a tornare tra le prime 8 del mondo. Ora ci aspetta probabilmente una rivincita rispetto alla semicontro la Gran Bretagna negli ...