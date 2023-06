Moncada regala il suo primo colpo | affare da capogiro per il Milan

(Di giovedì 15 giugno 2023) Ilvicino aldi calciomercato, si tratta di un talento seguito da tanti club: accelerata dei rossoneri per portarlo a casa. La stagione delè orami terminata, è tempo dunque di cominciare a pianificare la prossima stagione. L’obiettivo è quello di continuare ad essere competitivi su più fronti, come messo avvenuto nelle ultime due stagioni, ma per farlo ci sarà bisogno di operare sul mercato con razionalità. Nei giorni scorsi i tifosi delhanno dovuto assistere ad un’inaspettatodi scena: Maldini e Massara hanno interrotto il loro rapporto con la società, a causa di divergenze con l’attuale proprietario del club Gerry Cardinale. Mentre prima le operazioni di mercato spettavano, principalmente, a questi ultimi, ora tutto è nelle mani di Geoffrey ...

Nel solco del padre, ma con una vision rinnovata, Gabrieleonora l'impegno in maniera ... Il "cobra" non si smentisce ea sé stesso e ai tifosi una stagione da incorniciare. L'impressione ...Situato in Carrer Montsió numero 3, si trova al piano terra di Casa Martí euna facciata in ... altro meraviglioso quartiere antico di Barcellona , e raggiungendo Callesi ha modo di ...Nel solco del padre, ma con una vision rinnovata, Gabrieleonora l'impegno in maniera ... Il "cobra" non si smentisce ea sé stesso e ai tifosi una stagione da incorniciare. L'impressione ...