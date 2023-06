(Di giovedì 15 giugno 2023) È in corso a Bruxelles laper rinnovare il sostegno all'. Nelle immagini si vedono il ministro della difesa ucraino, Oleksii Reznikov, il collega americano Lloyd J. Austin e ...

È in corso a Bruxelles laper rinnovare il sostegno all'Ucraina. Nelle immagini si vedono il ministro della difesa ucraino, Oleksii Reznikov, il collega americano Lloyd J. Austin e il segretario generale dell'..."Accolgo con favore la decisione di diversi alleati delladi fornire un addestramento per i piloti da combattimento: è importante e ci consentirà, in una ...Stoltenberg arrivando alla...... prosegue il documento, per cui il suo dispiegamento dovrebbe avvenire "il prima ... tra cui spicca l'impegno a rispettare in futuro l'obiettivo di spesa per la difesa del 2% della, ...

Ministeriale Nato, piano per un supporto a lungo termine all'Ucraina ... Il Sole 24 ORE

Tutti questi siti che nascono e muoiono, operanti dall'estero o da località ... affinché si affidino solo a siti riconosciuti e affidabili, autorizzati dal nostro ministero", spiega l'esperto. "Quella ...Secondo fonti diplomatiche Usa e Ue, citate dalla Reuters, "i membri della Nato stanno lavorando per completare un piano per fornire supporto a lungo termine all'Ucraina, ma ci sono ancora divisioni ...