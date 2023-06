Minicervelli artificiali aprono la strada alla terapia genica per la microcefalia

Leggi su fmag

(Di giovedì 15 giugno 2023) Un gruppo di ricercatori dell’Università di Pisa ha realizzato un importante progresso nello studio della, una grave malattia che colpisce il cervello umano durante la vita prenatale. Grazie a un innovativo set sperimentale basato su organoidi cerebrali, i ricercatori sono stati in grado di analizzare in dettaglio un gene specifico, noto come WDR62, le cui mutazioni rappresentano la seconda causa più comune di questa patologia. La ricerca, condotta dal professore Marco Onorati e ddottoressa Claudia Dell’Amico del dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa in collaborazione con la professoressa Angeliki Louvi della Yale School of Medicine, è stata pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica eLife. Secondo i risultati dello studio, le mutazioni nel gene WDR62 influenzano il precoce ...