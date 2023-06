Mille Miglia 2023 | sabato il passaggio a Bergamo | ecco tutte le modifiche alla viabilità

(Di giovedì 15 giugno 2023) LA TAPPA.le vie in cui passerà la più famosa carovana di auto storiche: da Treviglio al Kilometro Rosso di Stezzano fino a Città Alta.

... dove la Ferrari 488 GTE del team RichardAF Corse che nel Mondiale condivide con Lilou ... FIA World Endurance Championship: 17 marzo 1000di Sebring; 16 aprile 6 Ore di Portimao; 29 aprile ...Anche un viaggio diinizia con un singolo passo. (Lao Tzu). Sei giovane una sola volta, ma puoi rimanere immaturo per sempre. (Ogden Nash). Alla fine, ciò che conta non sono gli anni ...VITERBO - E' tornata laa Viterbo. Questa mattina il rombo dei motori ha risuonato nel quartiere medioevale di San Pellegrino richiamando, sin dalle prime ore della mattina, i viterbesi lungo le strade per ...

Sabato 17 giugno la Mille Miglia passa anche per Bergamo, partendo da Milano e attraversando Treviglio e Stezzano, per giungere al traguardo finale di Brescia. Intorno alle 8, le auto iscritte al ...La città di Bergamo è pronta ad accogliere il passaggio della Mille Miglia 2023. Il passaggio avverrà sabato 17 giugno nel corso della quinta tappa che, partendo da Milano e attraversando Treviglio e ...