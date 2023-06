Mille Miglia 2023 | Cisco sulla griglia di partenza

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 giugno 2023) (Adnkronos) - La Maserati MC20 Cielo a guida autonoma equipaggiata dal Politecnico di Milano utilizzerà la tecnologiaper “dialogare” con le vetture di supporto Milano, 15 giugnoe il Politecnico di Milanodidella. Quest'anno la corsa più bella del mondo si arricchirà di un'esperienza in più, ovvero la partecipazione di una vettura a guida autonoma nei 1600 km di percorso. Si tratta di una Maserati MC20 Cielo che, grazie all'equipaggiamento del team di ricerca del Politecnico di Milano e in virtù della sofisticata tecnologia di rete fornita da, viaggerà per circa 200 km in modalità totalmente autonoma. La 1000del ...