Milano Unica nel Metaverso | ma in Fiera a Rho dall’11 luglio

Leggi su newsagent

(Di giovedì 15 giugno 2023)al 13aprirà la 37^edizione diRho. Il salone del tessile e degli accessori per abbigliamento, con le sue oltre 560 espositori, che da sempre garantiscono qualità, etica, eleganza e autenticità, offre ogni stagione un upgrade di servizi dedicati ai suoi numerosi visitatori. Dopo il progetto di e-Connect, la piattaforma B2B di marketplace, creata per aumentare la visibilità delle collezioni e favorire le relazioni internazionali delle aziende e l’App concepita per agevolarela visita inoffrirà un’esperienza ancora più immersiva grazie al, lo spazio tridimensionale creato ad hoc, all’interno del quale le ...