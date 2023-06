Milano saluta Berlusconi | al funerale cori da stadio | lacrime e applausi

(Di giovedì 15 giugno 2023), dediche, commozione per l'ultimo saluto a Silvio, che si è spento lunedì mattina. Il 'suo' popolo ieri, in piazza Duomo, per l'ultimo saluto ai funerali di Stato, officiati dal ...

La suagli ha fatto l'ultimo regalo: lo ha salutato in grande.16:15 - Mattarellai parenti - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha salutato la famiglia di Silvio Berlusconi al termine dei funerali, all'esterno del duomo di. Un ...L'omelia di Delpini: "Berlusconi uomo di vita, amore e felicità" L'omelia dell'arcivescovo diMario Delpini, si è concentrata sul desiderio di vita di Berlusconi. Ecco alcuni passaggi della ...

Milano saluta Silvio Berlusconi: "C'è solo un Presidente ... PPN - Prima Pagina News

Cori, dediche, commozione per l’ultimo saluto a Silvio Berlusconi, che si è spento lunedì mattina. Il “suo” popolo ieri, in piazza Duomo, per ...Arrivata alla Savino Del Bene Volley nell’ottobre 2021 per sostituire l’infortunata Enrica Merlo, Brenda saluta il club toscano dopo due ... Nei giorni scorsi è stata la Vero Volley Milano a ...