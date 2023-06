Milano | riciclavano denaro con lingotti di oro e argento | 10 persone arrestate

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 giugno 2023), 15 giu. (Adnkronos) - Diecisono state, su ordine della procura di, dai militari del raggruppamento operativo speciale carabinieri, con il supporto in fase esecutiva dei comandi provinciali die Monza-Brianza, in esecuzione di una ordinanza di applicazione di misure cautelari della custodia in carcere emessa dal tribunale diper concorso in riciclaggio aggravato. Il gruppo è accusato di aver sostituitocon metalli preziosi, tutti di provenienza illecita, in particolaredi oro e, fattispecie contestata all'esito di un'ampia indagine coordinata dal VII dipartimento della procura. Nello stesso ambito di indagine, l'autorità giudiziaria elvetica ha emesso un ulteriore ...