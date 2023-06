(Di giovedì 15 giugno 2023) Prosegue con l'ad Attilio, presidente della Regione, l'evento di Skya Palazzo Reale, nel centro di, per approfondire e riflettere sui grandi temi di oggi. Ospite insieme al governatore lombardo anche il sindaco diGiuseppe, giàto in apertura dell'evento (IL PALINSESTO).

10:00 -L'intervista di Sky TG24 al presidente della RegioneAttilio Fontana con la presenza del sindaco del capoluogo Beppe Sala . 10:30 - Economia L'intervista di Sky ......di Sky TG24 Giuseppe De Bellis ha aperto la giornata con l'incontro con il sindaco di... Seguono l'intervista al presidente della RegioneAttilio Fontana , con la presenza del ......(oratori) 10% over 60 (di solito in due) 5% giovani (max 30 anni) Provenienza 10% Como 70%/...(attuato negli anni 2016/2017 con specifici progetti operativi) e promosso da Regione'. ...

Milano e la Lombardia, Sala e Fontana a confronto: l'intervista in diretta su Sky TG24 Sky Tg24

Il corteo di vetture con il carro funebre che trasporta il feretro di Silvio Berlusconi è uscito poco fa dai cancelli di Villa San Martino ad Arcore diretto al Tempio Valenziano Panta Rei, in provinci ...Per quanto riguarda le opere delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 "posso dire che non temiamo ritardi sui lavori. Conoscendo le questioni, non sono per niente preoccupato". (ANSA) ...