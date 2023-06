Milan | l’ex obiettivo Lang criptico | “Futuro? Destinazione sorprendente”

Anche Billy Costacurta ha ricordato Silvio Berlusconi nel corso di un intervento in diretta a Sky Sport.difensore, oggi apprezzato opinionista, ha giocato nelnegli anni d'oro delle gestioni Sacchi e Capello , contribuendo alle fortune di una squadra che a un certo punto si è scoperta ...... nato a Silla, nella comunità valenciana, il 9 ottobre 1974,... 30 reti in 71 presenze,'Alaves che si qualifica per la Coppa ... Ma le cose non vanno nel modo in cui Javi e tutti i tifosi del...difensore die Lazio, 47 anni, torna su una pachina dopo oltre due anni d'assenza ('ho fatto il papà', ha detto) in seguito all'esonero, nel marzo 2021, dal Frosinone dove era giunto dopo ...

Reggiana, Nesta: "Sono pronto a ripartire. Ancelotti si è raccomandato di fare bene" Sky Sport