Milan | la Curva Sud rende omaggio a Berlusconi | ‘torciata’ a San Siro | VIDEO

(Di giovedì 15 giugno 2023) Continuano ad arrivare omaggi nei confronti di Silvio, morto all’età di 86 anni dopo una malattia. L’ultimo saluto è stato commovente e l’dei tifosi delda brividi. Dopo essere stati ad Arcore e ai funerali in piazza Duomo ao, gli ultras dellaSud delhanno deciso di mandare un altro saluto a Silvio. L’ultimoè andato in scena proprio a San, il teatro di tantissimi successi deldi. I tifosi rossoneri hanno dato vita ad unaed il gesto è stato ancora una volta particolarmente apprezzato. Un dernier au revoir de laSud à Silvioau San ...

Berlusconi, a San Siro ultimo omaggio a Berlusconi dellaSud delGli ultras delhanno reso nuovamente omaggio a Silvio Berlusconi , scomparso lunedì all'età di 86 anni. Dopo la presenza ai funerali di ieri in Duomo a Milano, i tifosi dellaSud rossonera hanno voluto ...Dopo essere stati ad Arcore e ai funerali in piazza Duomo a Milano, gli ultrà dellaSud delhanno reso un'ultima volta omaggio ...

Dopo la partecipazione ai funerali in Duomo i tifosi rossoneri si sono riuniti fuori dai cancelli del "Meazza" ...MILANO - Un ultimo omaggio a Silvio Berlusconi, dopo la presenza ai funerali di ieri in Duomo a Milano: i tifosi della Curva Sud del Milan hanno voluto salutare lo storico ex presidente rossonero, dec ...