Milan | fissato un incontro per Tonali | tutti i dettagli del summit

(Di giovedì 15 giugno 2023)unper discutere del futuro di Sandrosull’imminentedi mercato Arrivano importanti novità per quanto riguarda il mercato del, che deve resistere agli assalti per. Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, presto i dirigenti rossoneri incontreranno Giuseppe Riso, procuratore che cura gli interessi del centrocampista. Tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima le parti si troveranno per fare il punto però anche su altri giocatori, nello specifico Traoré, Nasti, Maldini, Brescianini, Colombo e Caldara.

