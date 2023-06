Mikhail Khodorkovsky a Sky TG24 | in diretta l' intervista da Palazzo Reale

(Di giovedì 15 giugno 2023) La guerra in Ucraina è al centro di due incontri dell'evento di Sky, nel centro di Milano (IL PROGRAMMA - LA PLAYLIST). La redazione di Skyè infatti uscita dai propri studi televisivi per una giornata di incontri dedicati alla politica e all’economia. All'incontro partecipano in due interviste separate l'imprenditore russo in esilioe Paolo Garimberti, giornalista de La Repubblica.

Tra gli ospiti il Premio Nobel per la Pace 2022 Mykhailo Savva, l'imprenditore russo in esilio, il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, il giudice presso la Corte ...Tra gli altri ospiti ci sono Samantha Cristoforetti, il Premio Nobel per la Pace Mykhailo Savva, l'imprenditore russo in esilio, il presidente della regione Lombardia Attilio ...Tra gli ospiti il Premio Nobel per la Pace 2022 Mykhailo Savva , l'imprenditore russo in esilio, il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana , il giudice presso la ...

Khodorkovsky a Sky TG24: "Putin non lascerà mai potere, ma società russa non lo appoggia" Sky Tg24

Segui in diretta l'intervista all'imprenditore russo in esilio e oppositore politico di Vladimir Putin ...Anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio partecipa all'evento di Sky TG24 in diretta da Palazzo Reale a Milano. Alle 11.50 prende infatti il via il panel sulla Giustizia di cui lui è il ...