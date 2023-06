Migranti | Sea Watch | fermo di 20 giorni e multa di oltre 3mila euro per Aurora

(Di giovedì 15 giugno 2023) L'assetto veloce lunedì ha salvato 39 persone e deciso di sbarcarle a Lampedusa anziché a Trapani: "Una navigazione così lunga avrebbe rappresentato un pericolo"di 20e unada 3.333per, l’assetto veloce della Ong Seache lunedì ha salvato 39nel Mediterraneo e deciso di sbarcarli a Lampedusa anziché a Trapani come deciso dalle autorità. “Dopo aver salvato 39 persone lunedì scorso, il nostro assetto veloceè stato fermato eto dalle autorità italiane – afferma la Ong – Al termine del soccorso ci era stato assegnato il porto di Trapani. Per raggiungere Trapani in sicurezza avremmo impiegato 32 ore. Come abbiamo comunicato più volte alle autorità, una navigazione così lunga ...

... "Una navigazione così lunga avrebbe rappresentato un pericolo" Fermo di 20 giorni e una multa da 3.333 euro per Aurora, l'assetto veloce della OngWatch che lunedì ha salvato 39nel ...Aurora, la nave diWatch che lunedì aveva trasportato 39soccorsi in mare a Lampedusa invece che a Trapani, è stata multata e dovrà ...Fermo amministrativo per 20 giorni e multa da 3.333 euro per l'Aurora, la nave diWatch che lunedì scorso aveva trasportato 39soccorsi in mare a Lampedusa invece che a Trapani, porto assegnato dalla Guardia costiera. "Per raggiungere Trapani in sicurezza - sostiene la ...

Migranti, Sea Watch: fermo di 20 giorni e multa di oltre 3mila euro ... Adnkronos

(Adnkronos) - Fermo di 20 giorni e una multa da 3.333 euro per Aurora, l'assetto veloce della Ong Sea Watch che lunedì ha salvato 39 migranti nel Mediterraneo e deciso di sbarcarli a Lampedusa anziché ...La nave Aurora ha subito un fermo amministrativo di 20 giorni e una multa da 3.333 euro per aver disobbedito alla Guardia Costiera ...