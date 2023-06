Migranti | Schlein | ' da governo ancora no risposte su Cutro'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 giugno 2023) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "Oggi il nostro pensiero è per le 78 vittime per il naufragio in Grecia. L'Europa non può stare a guardare questo dramma costante nel Mediterraneo. Chiediamo più impegno per una missione di soccorso europea in mare. Le vittime potrebbero aumentare. Sappiamo da Save The Children che c'è anche il coinvolgimento di bambini". Così Ellya Milano. "Qualcuno richiama la tragedia di. Voglio ricordare che il Pd stachiedendo aldi spiegarci quello che è accaduto e perchè non siano intervenuti i mezzi appropriati della Guarda costiera. Si rischia che arrivi prima la risposta della magistratura che la risposta politica del".