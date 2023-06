Migranti | Pd | ' serve ' mare nostrum' Ue | ne va di nostra dignità di esseri umani'

Maun grande impegno anche da parte del governo. Il tema casa è sempre stato ignorato, l'... Poi si parla di giustizia, insieme al ministro Carlo Nordio ; di, con il ministro dell'Interno ......un piano di ripartizione deisu tutta la regione e in piccoli nuclei, in modo da lavorare seriamente sull'integrazione e senza trattare l'argomento con gli slogan. Questa scelta è la ...È evidente che per una tale operazionetempo e pazienza. Infine un ulteriore volet per il ...quelle che riguardano le aree interne dei paesi africani da dove si muovono i potenziali. ...

Berlino, su migranti serve soluzione sostenibile per tutti Agenzia ANSA

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – “Centinaia di morti, altrettanti dispersi, una nuova Cutro stavolta al largo del Peloponneso, Grecia. Forse la più grave tragedia nel Mediterraneo. L’abbiamo detto e lo rib ...Un film già visto: l'aereo di Frontex che rileva un'imbarcazione e informa le autorità competenti. Ma tutti restano a guardare aspettando che, il più presto possibie, il peschereccio Adriana passi il ...