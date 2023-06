sbarco diin Calabria. La scorsa notte ne sono arrivati 86 nel porto di Roccella Ionica, punto di approdo costante ormai da anni. Con quest'ultimo, infatti, gli sbarchi nel centro della ...ROCCELLA JONICA -sbarco diin Calabria. La scorsa notte ne sono arrivati 86 nel porto di Roccella Ionica, punto di approdo costante ormai da anni. Con quest'ultimo, infatti, gli sbarchi nel centro della ...L'8 giugno scorso i ministri degli Interni dell'UE hanno raggiunto, a maggioranza, un accordo su unsistema di procedure di accoglienza deie dei richiedenti asilo, in parziale ...

Migranti: nuovo sbarco in Calabria, 86 arrivati a Roccella Agenzia ANSA

Roccella Ionica (Reggio Calabria) - Nuovo sbarco di migranti in Calabria. La scorsa notte ne sono arrivati 86 nel porto di Roccella Ionica, punto di approdo costante ormai da anni. Con quest'ultimo, i ...Un peschereccio partito da Tobruk, in Libia, per raggiungere l'Italia aveva a bordo centinaia di migranti, forse "fino a 750” così come riferiscono i ...