(Di giovedì 15 giugno 2023)amministrativo per 20 giorni eda 3.333per l'Aurora, ladi Seache lunedì scorso aveva trasportato 39soccorsi in mare a Lampedusa invece che a Trapani, porto ...

amministrativo per 20 giorni e multa da 3.333 euro per l'Aurora, la nave di Sea Watch che lunedì scorso aveva trasportato 39soccorsi in mare a Lampedusa invece che a Trapani, porto ...... vicepresidente della Commissione, dire ieri all'Europarlamento che il dossierè cima all'...al palo per quasi due anni, il nuovo "Patto" torna prioritario per i 27, anche per spinta dell'...... revisione della custodia cautelare • In Grecia un barcone dipartito dalla Libia, ... Costo del denaroal 5 - 5,25% • Trump ha tenuto un discorso durissimo dal suo golf - club. ...

Migranti: fermo e multa da 3.300 euro per la nave di Sea Watch - Cronaca Agenzia ANSA

Fermo amministrativo per 20 giorni e multa da 3.333 euro per l'Aurora, la nave di Sea Watch che lunedì scorso aveva trasportato 39 migranti soccorsi in mare a Lampedusa invece che a Trapani, porto ass ...Si teme che la strage di migranti dell'Egeo possa rivelarsi una delle più drammatiche di sempre: è giallo sul numero di persone nella stiva al momento del naufragio.