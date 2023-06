Migranti | Ciani | ' basta chiudere gli occhi dinanzi alle stragi'

(Di giovedì 15 giugno 2023) Roma, 15 giu (Adnkronos) - "Quella consumata oggicoste greche potrebbe rivelarsi come una delle più gravi tragedie del Mediterraneo. Mentre si accendono i riflettori ad intermittenza suie le politiche migratorie, le persone continuano a morire.glie strumentalizzare questo fenomeno epocale". Lo dice il deputato e segretario di Demos Paolocommentando il naufragiocoste greche. "Invece di complicare l'intervento e criminalizzare chi salva vite in mare, si decida come intervenire anche in termini europei, sul salvataggio di vite umane. La vita deivale quanto la nostra”, aggiunge

Mario Giro, già Vice ministro degli Esteri con delega alla Cooperazione internazionale nei governi Letta, Renzi e Gentiloni, ha condiviso con Paolo Ciani, neo vice presidente del gruppo parlamentare PD