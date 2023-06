Torino, dove nel 1906 è nata la prima sede estera del gruppo, ospita ancora oggi la sede legale, attività produttive e logistiche dellaItaliana. Miatton, affiancato dal direttore della ...Un esempio Quando siamo passati da Bridgestone a, abbiamo avuto problemi, ma ma lui si è adattato e ha vinto il campionato". ...Torino, dove nel 1906 è nata la prima sede estera del gruppo, ospita ancora oggi la sede legale, attività produttive e logistiche dellaItaliana. Miatton, affiancato dal direttore della ...

Michelin scommette su Italia, investiti 380 milioni dal 2018 - Economia Agenzia ANSA

Michelin Italiana ha investito dal 2018 in Italia 380 milioni di euro, dei quali 65 milioni quest'anno. In aumento i dipendenti che sono 3.800, quasi tutti a tempo indeterminato, con il 3,7% di nuove ...Per l’albergo della catena Hilton il ritorno di americani e inglesi. Al via il restyling del ristorante La Pergola ...