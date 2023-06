Meteo Roma del 15-06-2023 ore 06 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 giugno 2023)venerdì trovate l’ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino precipitazioni sui monti Liguria settori Alpini riabilita asciutta altrove al pomeriggio instabilità momento con acquazzoni e temporali sui rilievi più asciutto lungo la Pianura Padana in serata si rinnovano condizioni di maltempo sulle regioni di nord-ovest e rilievi di Lombardia e Trentino asciutto altrove con molte nubi al centro al mattino tempo instabile sulle regioni tirreniche con possibilità di piogge sparse più asciutto altrove al pomeriggio instabilità in aumento specie sulle zone dove non mancheranno acquazzoni o temporali anche di forte intensità in serata ancora precipitazioni soprattutto su Toscana Umbria e Lazio variabilità Shoot altrove al sud Al mattino nuvolosità irregolare con piogge sparse sulle regioni peninsulari variabilità asciutto altrove al pomeriggio ancora ...