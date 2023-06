Meteo Italia | quando arriva l' estate? Ancora 48 ore di pioggia e grandine | arriva il ciclone Oscar | ecco dove

Ilnon è mai così sorprendente come in questo inizio d'estate: 'Nei prossimi giorni avremo ancora rovesci temporaleschi su gran parte dell'' ma durerà poco. Ad annunciarlo è il colonnello ...Estate alla ribalta con caldo intenso per la prossima settimana, tendenzaCondizioniinSalve cari lettori del CentroItaliano! La nostra penisola è sotto l'egemonia di un'ansa depressionaria che garantirà ancora nelle prossime 24 ore maltempo ed instabilità ...Ancora un giorno di maltempo inper via del doppio ciclone africano che dal Sud sta raggiungendo l'area mediterranea. Le temperature saranno comprese tra i 17 e i 28 gradi. I venti saranno deboli. Il ciclone Oscar porterà 48 ...

Verbania, meteo per Giovedì 15 Giugno 2023. Giornata caratterizzata da variabilità con piovaschi e schiarite, temperature comprese tra 15 e 30°C ...La prima finalista della Nations League è la Croazia, che a Rotterdam ha battuto l'Olanda per 4-2 dopo i tempi supplementari. (ANSA) ...