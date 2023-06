Metaverse Beauty Week | La fusione tra bellezza e realtà virtuale apre nuovi orizzonti nell’industria cosmetica

TAIPEI, June 13, 2023 /PRNewswire/ - - Ubitus K. K.(hereinafter Ubitus), a pioneer in cloud gaming andsolutions, is supporting Perfect Corp.(hereinafter Perfect), a leadingand fashion technology provider, to debut its virtual try - on showroom at Booth N13 in Paris Viva Technology ...TAIPEI, June 13, 2023 /PRNewswire/ - - Ubitus K. K.(hereinafter Ubitus), a pioneer in cloud gaming andsolutions, is supporting Perfect Corp.(hereinafter Perfect), a leadingand fashion technology provider, to debut its virtual try - on showroom at Booth N13 in Paris Viva Technology ...

Metaverse Beauty Week: un festival del beauty al 100% organizzato ... FashionNetwork.com IT

Le piattaforme Metaverse Decentraland, Spatial e Roblox sono pronte per ospitare il primo in assoluto Settimana della bellezza del metaverso. L'esperienza è stata sviluppata in collaborazione con l'ag ...TAIPEI, June 13, 2023 /PRNewswire/ -- Ubitus K.K.(hereinafter Ubitus), a pioneer in cloud gaming and metaverse solutions, is supporting Perfect ...