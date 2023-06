Metalmeccanici | sindacati | 4 ore di sciopero il 7 e 10 luglio

Quattro ore di sciopero nazionale deiil 7 e 10 luglio. Lo hanno proclamato idi categoria Fim, Fiom e Uilm, chiedendo al governo risposte per impedire il declino industriale del Paese. Illustrando le ragioni ...Negli ultimi decenni, affermano ideidi Cgil, Cisl e Uil, "interi settori produttivi sono sostanzialmente spariti dal nostro Paese. Oggi questa dinamica non si è arrestata e ..."L'industria metalmeccanica è a rischio", "occorre rimettere al centro il lavoro", sostengono ichiedendo investimenti e scelte di politica industriale in tutti i settori strategici (...

Sindacati dei metalmeccanici, 4 ore di sciopero a luglio Agenzia ANSA

Fim e Uilm chiedono di aprire un vero confronto con le imprese e i sindacati per “progettare” il futuro dell'industria metalmeccanica in Italia e sulle filiere metalmeccaniche al centro delle ...I sindacati Fim, Fiom e Uilm proclamano 4 ore di sciopero in tutte le aziende metalmeccaniche del Paese: venerdì 7 luglio per le regioni del centro-nord, lunedì 10 luglio per le Regioni del sud e il ...