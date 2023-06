Metalli sovrani | mostra al Museo d’Arte Orientale a cura The Aron Collection

(Di giovedì 15 giugno 2023) La festa, la caccia e il firmamento nell’Islam medievale. A Torino, all’interno del programma espositivo Frontiere liquide e mondi in connessione La seconda tappa del viaggio di avvicinamento alla grandedell’autunno dedicata all’arte dei paesi tra estremo Oriente e centro Asia, fino alle sponde del Mediterraneo, è un progetto espositivo dedicato ai più raffinati oggetti di arte islamica in metallo, dal titolo. La festa, la caccia e il firmamento nell’Islam medievale, rappresenta la prima collaborazione fra ile The. La, che succede a Lustro e lusso dalla Spagna islamica all’interno della galleria islamica del MAO, presenta una mirata selezione delle principali ...

... fino alle sponde del Mediterraneo, è un progetto espositivo dedicato ai più raffinati oggetti di arte islamica in metallo, dal titolo. La festa, la caccia e il firmamento nell'Islam ......dei paesi tra estremo Oriente e centro Asia fino alle sponde del Mediterraneo è un progetto espositivo dedicato ai più raffinati oggetti di arte islamica in metallo dal titolo. La ...La mostra dal titolo '. La festa, la caccia e il firmamento nell'Islam medievale', a cura di Veronica Prestini, rappresenta la prima collaborazione fra il Museo d'Arte Orientale e The ...

Metalli sovrani, mostra al Museo d'Arte Orientale a cura The Aron ... Adnkronos

Come già accaduto per altri progetti espositivi del MAO, anche Metalli sovrani intende costruire un dialogo tra opere antiche e contemporanee, offrendosi come dispositivo di studio e di ...Come già accaduto per altri progetti espositivi del MAO, anche Metalli sovrani intende costruire un dialogo tra opere antiche e contemporanee, offrendosi come dispositivo di studio e di ...