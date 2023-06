Messi segna il gol più veloce della sua carriera nell’amichevole Argentina-Australia VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 15 giugno 2023) Leoci ha messo solo 79 secondi per sbloccare l’amichevole tradisputata in Cina. Le due squadre si erano già incontrate negli ottavi di finale di Qatar 2022, dove la squadra di Scaloni passò per 2-1. L’azione è partita da Enzo Fernandez, che ha recuperato una palla sulla tre quarti, per poi passarla al numero 10, che ha fatto partire un tiro alla destra del portiere con il suo mancino. Quello di oggi è peril gol piùrealizzato nella suaed è il numero 103 con la magliaNazionale. La partita è terminata 2-0, a segno anche l’ex Fiorentina Pezzella. Il capitano dell’aveva da pochi giorni annunciato che quello in Qatar è stato il suo ultimo Mondiale e che non avrebbe partecipato a quello ...