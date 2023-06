Mes | Gentiloni rivela | «Il governo italiano | attraverso Giorgetti | ha ribadito le difficoltà per la ratifica»

(Di giovedì 15 giugno 2023) Che ci fosse un imbarazzo politico per ildi centrodestra nelre l’intesa di modifica del trattato del Mes, era chiaro sin dal giorno dell’insediamento. Ma una dichiarazione così esplicita, da parte dell’esecutivo, raramente è stata fatta: «Ilil ministro Giancarlo, haleche ci sono nel Parlamentoper ladel trattato». A riferirlo alla stampa è stato Paolo, commissario europeo all’Economia.ha esposto la criticità durante una riunione del board dei governatori del Mes. E se è vero che l’affermazione parla diparlamentari e non governative, e ...

I ministri dei Paesi firmatari chiedono più rigidità sul debito pubblico. Il commissario all'Economia fa appello all'unità I ministri delle Finanze di 11 Paesi Ue, Germania in testa, hanno pubblicato ...La questione della ratifica del(l'Italia non e' ancora in grado di garantirla) non fa parte delle discussioni sul patto di stabilita' nonostante che il governo continui ad affermare la volonta' ...A riferirlo alla stampa è stato Paolo, commissario europeo all'Economia. Giorgetti ha esposto la criticità durante una riunione del board dei governatori del. E se è vero che l'...

Mes, Gentiloni rivela: «Il governo italiano, attraverso Giorgetti, ha ... Open

I ministri dei Paesi firmatari chiedono più rigidità sul debito pubblico. Il commissario all’Economia fa appello all’unità ...I ministri delle Finanze di 11 Paesi Ue, Germania in testa, hanno pubblicato sui giornali dell’alleanza paneuropea Lena un intervento sulla riforma del patto di stabilità. La tesi è che l’Unione non s ...