Mentre ero via

(Di giovedì 15 giugno 2023) E’ notte. Un’ambulanza entra in una clinica. Una donna su una barella viene trasportata di corsa in sala parto insieme al marito perché il bambino sta per nascere. La donna urla dal dolore ma poi il pianto del neonato disegna un sorriso sul volto dei presenti. Il bambino è nato ed è in braccio alla mamma, con il papà che pensa al nome da dargli. Ma arriva l’infermiera ed il neonato viene portato al nido per far riposare la donna visibilmente stanca. Dissolvenza e di nuovo la donna in ospedale che chiede del bambino ma qualcosa non torna. La dottoressa le spiega che il bambino ha otto anni e lei si è appena risvegliata dal coma dopo 4 mesi. La donna, incredula, sostiene di non ricordarsi nulla di questi otto anni perché il suo ultimo ricordo è la nascita di suo figlio. Il risveglio in clinica – – Un inizio da brividi E’ così che inizia , una delle serie tv più interessanti ...