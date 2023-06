Mentana | “L’omelia ai funerali di Berlusconi? Molto forte | in parte laica Ma non apprezzata da tutti | qualcuno era sconcertato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 giugno 2023) “eraperché è sembrata in, oltre che di ricongiunzione tra la vita, i piaceri. Le smodatezze della vita, e poi però viene il momento della resa dei conti”, così Enrico, dopo avercipato aidi Silvio, ha commentatodell’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, collegandosi con lo speciale La7 sui. “Nonperò l’hannoallo stesso modo, c’eraanche”, ha aggiunto. Anche fuori dal duomo di Milano c’è stato chi non ha apprezzato la lettura, come Mario Capezzone che ha giudicato alcuni ...