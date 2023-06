Meloni incontra Bonaccini e i sindaci dell'Emilia Romagna. Buio sul commissario

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 15 giugno 2023) "La cifra complessiva del danno quantificato dalla regionesi aggira intorno ai 9 miliardi di euro, ma 1,8 miliardi è ciò che serve subito perché in parte sono risorse già impegnate, in parte dobbiamo necessariamente spenderle nelle prossime settimane per togliere dall'isolamento case, frazioni e aziende che si trovano nelle strade collinari e per ripristinare lo stato dei fiumi che sono stati interessati dall'esondazione". Ha parlare è Enzo Lattuca, sindaco di Cesena, che questa mattina insieme al presidente, Stefanoe il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, sono stati ricevuti a Palazzo Chigi dalla premier Giorgiae dal ministro alla Protezione civile, Nello Musumeci, per quantificare la cifra necessaria per fare ...