Meloni e Marina Berlusconi | l?abbraccio e il patto | «Silvio sarà fiero di noi» L?asse con la primogenita

... come il fratello Paolo, i figli, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi e la compagna Marta Fascina , seduta in prima fila, c'erano amici, colleghi, c'era l'attuale Premier Giorgia, i ...Per il Pd è arrivata Elly Schlein , in tailleur nero come, e con lei Piero Fassino , ... anche se la famiglia aveva pensato di affidare un ricordo a, perché la tradizione del Duomo non lo ...All'uscita Giorgiasaluta Pier Silvio con una carezza sul volto. I figli del Cavaliere si ... Poi l'ultimo atto: il saluto alla bara, cone Marta che baciano il feretro prima che venga ...

Il futuro incerto e imprevedibile della destra è nelle mani di Meloni e Marina Berlusconi Linkiesta.it

Leggi su Sky TG24 l'articolo Silvio Berlusconi, la salma sarà cremata. “La sua famiglia resterà in Forza Italia” ...I figli di Berlusconi, che hanno rassicurato i vertici della “creatura politica” del padre: nessun disimpegno, il partito può contare sulla famiglia. Intanto la parola d’ordine dentro FI è evitare ist ...