MEDIASET ESULTA | “TGCOM24 PRIMA FONTE D’INFORMAZIONE ONLINE DEGLI ITALIANI”

Leggi su bubinoblog

(Di giovedì 15 giugno 2023) Per il quinto anno consecutivo,.it è laitaliana più seguita dai lettori come certificato dal Digital News Report 2023 del Reuters Institute for the Study of Journalism, il rapporto sui media più importante e autorevole in ambito internazionale che da dieci anni fotografa il consumo digitale e la fiducia nelle testate giornalistiche. Secondo l’indagine, il sito del sistema multimediale diha raggiunto ogni settimana il 21% della popolazione, piazzandosi sul gradino più alto del podio in solitaria ed è primo, in coabitazione con Skytg24 e davanti a Rainews24, anche per quanto riguarda le reti all news di, dove raggiunge ogni settimana il 23% della popolazione. Ottimo risultato anche per l’informazione ...