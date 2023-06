Mediaset | Cairo sogna un polo con Rcs | La7 in vendita a Discovery | le prospettive per l' impero mediatico di Berlusconi

(Di giovedì 15 giugno 2023) L'imminente apertura del testamento di Silvioha sollevato interrogativi sul destino die delle sue reti televisive in assenza del suo carismatico fondatore. Le possibilisono molteplici e molto dipenderà anche dalle volontà testamentarie espresse dall'ex premier, che

Berlusconi: figli giĂ divisi sull'ereditĂ Le mani di Meloni sull'ereditĂ politica di Berlusconisognacon Rcs ma trova il muro di Pier Silvio Berlusconi, l'uomo che amava le donne ma ...Per la veritĂ , l'intesa di due anni fa, che ha messo fine alle divergenze trae il gruppo ... PiĂą difficile una cessione a Urbano, presidente diCommunication (oltre che di RCS ...... nonostante le voci di una possibile cessione a Urbanoo alla Vivendi. Intanto, durante il recente discorso fatto dinanzi ai dipendenti, in cui erano presenti nomi importanti come ...

In attesa di svelare le ultime volontà di Silvio Berlusconi, si susseguono le indiscrezioni sul futuro delle aziende della galassia Fininvest ...Le indiscrezioni di stampa parlano di un avvicinamento dell’editore del gruppo Rcs-La7 alla famiglia Berlusconi con l’obiettivo di creare un nuovo polo editoriale, ma Mfe continua a guardare al mercat ...