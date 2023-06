Mazzette per concorsi in aeronautica | arresti e sequestri a Napoli e Benevento

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn circuito corruttivo volto a condizionare le procedure di selezione per il reclutamento di personale nelle forze armate e nelle forze di polizia è al centro dell’indagine dei carabinieri del raggruppamento operativo speciale che anche in provincia di Foggia, oltre che a, Roma, Taranto e, hanno eseguito sei misure cautelari (due in carcere, una ai domiciliari e altre più lievi) nei confronti di sottufficiali e di un ufficiale dell’militare e di un dipendente del ministero della Pubblica Istruzione. Le accuse a vario titolo sono di corruzione, traffico di influenze illecite, falso e sostituzione di persona. In carcere sono finiti i sottufficiali foggiani Aldo Caurio, di 48 anni e Gennaro Sorgente di 55 anni, due sottufficiali in servizio presso il 32° Stormo di Amendola, mentre ...