Matteo Romagnoli si è spento a 43 anni | l’addio su Instagram de Lo Stato Sociale

Leggi su diredonna

(Di giovedì 15 giugno 2023), autore e manager dell’etichetta Garrincha Dischi, ci ha lasciati ieri, 14 giugno 2023, all’età di 43, dopo una lunga malattia. Ad annunciare la sua scomparsa sono stati i membri del gruppo Lo, di cui l’artista era il sesto componente (nei pdi produttore): “Senza di te, siamo solo cinque str*nzi, prima eravamo in sei ed era molto meglio”.ha fondato la propria etichetta discografica nel lontano 2008 e, da allora, ha prodotto circa una 40ina di artisti, tra cui Magellano, i Punkreas e I Camillas. Come riportato da Fanpage, ha contribuito anche al debutto de La rappresentate di Lista e gli Ex Otago. L’artista, nel corso della sua carriera professionale, ha lanciato anche i primi dischi de Lo ...