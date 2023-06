Matteo Romagnoli | morto il manager de Lo Stato Sociale | aveva 43 anni Il post commovente sui social | ' Siamo a pezzi'

BOLOGNA. È morto a 43 anni dopo una lunga malattia il produttore e manager, il "sesto" componente de Lo Stato Sociale, band che arrivò seconda al Festival di Sanremo del 2018 con Una vita in vacanza . Musicista e cantante, era stato produttore artistico per ...Un post dello Stato Sociale lascia i fan sconvolti. È morto il sesto componente, fuori dal palco, della band,. Autore, manager, produttore con la sua Garrincha dischi, ha prodotto una quarantina di artisti (Magellano, Punkreas, I Camillas). Anche musicista (con i 4 fiori per Zoe e Le - Li, o ...E' morto a 43 anni il produttore e manager, il "sesto" componente de Lo Stato Sociale, il gruppo che con Una vita in vacanza si fece conoscere al grande pubblico piazzandosi secondo al Festival di Sanremo del 2018. Nel 2008 ...

Lutto per Lo Stato Sociale, è morto l'autore e manager Matteo Romagnoli: Ci hai salvato la vita Music Fanpage

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Un post dello Stato Sociale lascia i fan sconvolti. È morto il sesto componente, fuori dal palco, della band, Matteo Romagnoli. Autore, manager, produttore con la sua ...