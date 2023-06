Matteo Messina Denaro voleva uccidere la nonna materna della figlia Lorenza | la considerava la causa dei contrasti familiari

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 giugno 2023)avrebbe progettato l’omicidiodi sua. Il boss di Castelvetrano, infatti,Filippina Polizzi, madresua ex compagna Franca Alagna. Novità che emerge dal provvedimento con cui i giudici del Riesame hanno rigettato l’istanza di scarcerazione dell’amante del capomafia, la maestra Laura Bonafede, arrestata il 13 aprile scorso per favoreggiamento aggravato e procurata inosservanzapena. Alla base del progetto vi sarebbero inati con la sua ex compagna e madre dell’unicadell’ormai ex latitante. Proprio Filippina Polizzi sarebbe stata considerata dal boss la ...