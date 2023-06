(Di giovedì 15 giugno 2023) Parlando al Quirinale con i magistrati ordinari in tirocinio, il presidente della Repubblica, Sergio, ha lanciato un minoto: "Alla Magistratura è affidata dalla Costituzione la tutela dei diritti, attraverso l'applicazione della legge. Sono compiti volti a garantire l'uguaglianza e la pari dignità delle persone, valori fondamentali in uno Stato democratico"

... sebbene indiscrezioni del Wall Street Journal abbiano disvelato un perentoriodi Washington ... Alla cerimonia ha presenziato il capo dello Stato Sergioe la premier Giorgia Meloni. ..."Un pugno allo stomaco", è stato definito, a chi vi accede, unpotente sulla transitorietà ... qualificando Sergiocome "oppositore". Un attacco all'arma bianca contro chi assolve ...... di questo si tratta - ha il solo scopo di non renderlo piùe impedisce di misurarci con l'...ha però dimenticato che il capo delle forze armate è il presidente della Repubblica Sergio...

Mattarella, monito ai giudici: “Attenzione ai comportamenti” Firenze Post

Parlando al Quirinale con i magistrati ordinari in tirocinio, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha lanciato un minoto: “Alla Magistratura è affidata dalla Costituzione la ...Il discorso ai magistrati in tirocinio: le decisioni siano soggette solo alla «saggezza del diritto», il monito del capo dello Stato. No a timori di reazioni pubbliche o interessi coinvolti o a person ...