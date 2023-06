(Di giovedì 15 giugno 2023) 'Tutela dei diritti e applicazione della legge sono compiti volti a garantire l'uguaglianza e la pari dignità delle persone, valori fondamentali in uno Stato democratico, ha proseguito, ...

Lo ha detto il presidente Sergioparlando al Quirinale con iordinari in tirocinio. "Alla Magistratura è affidata dalla Costituzione la tutela dei diritti, attraverso l'...'Tutela dei diritti e applicazione della legge sono compiti volti a garantire l'uguaglianza e la pari dignità delle persone, valori fondamentali in uno Stato democratico, ha proseguito, sottolineando che 'la responsabilità sociale che caratterizza la funzione giudiziaria impone anche il serio rispetto della deontologia professionale e la sobrietà delle condotte ...Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio, nel suo intervento all'incontro a Palazzo del Quirinale con iordinari in tirocinio, alla presenza del ministro Nordio, ...

Mattarella ai magistrati: rigorosa attenzione ai comportamenti TGCOM

ROMA (ITALPRESS) - "L'articolo 104 della Costituzione riconosce all'ordine giudiziario l'autonomia e l'indipendenza da ogni altro potere. Sono presidi indiscuti ...